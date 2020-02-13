حشود نسوية تشارك في تظاهرات بغداد... فيديو وصور

شاركت العشرات من النساء في تظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم الخميس، لدعم المتظاهرين في تحقيق مطالبهم.

وتناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا، لنساء بينهم طالبات كليات ومدارس يحملن لافتات لمطالب المحتجين، بالإضافة للأعلام العراقية.

ورفض المتظاهرون، في بغداد وعدد من المحافظات القرار القاضي بتكليف، محمد توفيق علاوي بمهام رئاسة الوزراء، حيث ردد البعض عبارة "مرفوض محمد علاوي".

ويواصل المتظاهرون في العاصمة بغداد، وعموم محافظات وسط، وجنوبي العراق، احتجاجاتهم الشعبية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى الآن، لحين تلبية مطالبهم وعلى رأسها اختيار رئيس مستقل لحكومة مؤقتة تمهد لانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي.