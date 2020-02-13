وزير الدفاع التركي يعلن إرسال وحدات عسكرية إضافية إلى إدلب

قال خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي إنه تقرر إرسال وحدات عسكرية إضافية إلى إدلب بهدف تحقيق وقف إطلاق النار وجعله مستداما، وسنقوم بمراقبة المنطقة.

وأضاف الوزير بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول": " سنتخذ كافة الإجراءات ضد الذين لا يمتثلون لوقف إطلاق النار بإدلب، بما في ذلك الراديكاليين وسنجبرهم على الالتزام".

يتبع...