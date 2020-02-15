"سبوتنيك" ترصد بدء تأهيل طريق "حلب - دمشق الدولي" بعد تحريره.. فيديو وصور

تستمر وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري في تفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" على الطريق الدولي "حلب- دمشق/ M5".

ورجح مراسل "سبوتنيك" استكمال عمليات تمشيط المفخخات وتأهيل الطريق الدولي في وقت قريب، تمهيدا لإطلاق الحركة التجارية والسياحية عليه مروراً بسراقب ومعرة النعمان بريف إدلب، ومحافظات حماة وحمص وصولا إلى دمشق.

وعلى التوازي، رصدت "سبوتنيك" مباشرة الورشات الفنية والآليات الهندسية التابعة لمحافظة حلب بإزالة السواتر الترابية والعوائق التي بناها الإرهابيون عند مدخل طريق "M5" عند مدخل حلب الجنوبي الغربي، وذلك بعد تحريره و تأمين محيطه وتفكيك المفخخات من قبل وحدات الجيش العربي السوري.

وكانت الورشات الفنية في محافظتي حماة وإدلب بدأت قبل أيام عمليات تأهيل الطريق الدولي انطلاقاً من مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي وصولاً إلى مدينة معرة النعمان ومدينة سراقب تمهيداً لإعادة وضع الطريق الدولي الحيوي بالخدمة بعد انقطاع لعدة سنوات نتيجة سيطرة الإرهاب عليه وعلى المناطق المحيطة به.

بدء تأهيل طريق (حلب دمشق) الدولي بعد تحريره © Sputnik . Kareem Tebi

بدء تأهيل طريق (حلب دمشق) الدولي بعد تحريره © Sputnik . Kareem Tebi

بدء تأهيل طريق (حلب دمشق) الدولي بعد تحريره © Sputnik . Kareem Tebi

بدء تأهيل طريق (حلب دمشق) الدولي بعد تحريره © Sputnik . Kareem Tebi 1 / 4 © Sputnik . Kareem Tebi بدء تأهيل طريق (حلب دمشق) الدولي بعد تحريره

ويشكل طريق "M5" الدولي شريانا اقتصادياً حيويا يربط العاصمة الاقتصادية السورية حلب بالمحافظات الاخرى، وطريقا سريعاً لتدفق البضائع وتجارة الترانزيت ونقل الركاب بين المدن الكبرى وسط البلاد.