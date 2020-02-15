"قلب تونس": لن نعطي الثقة لحكومة الفخفاخ

أعلن حزب "قلب تونس"، اليوم السبت، أنه لن يمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، ويفضل البقاء في صفوف المعارضة.

وأصدر الحزب بيانا قال فيه "يهم حزب قلب تونس إعلام الرأي العام وقواعده ومناضليه وكل المهتمين بالشأن السياسي بأن الحزب قرر أن يكون في المعارضة ولن تمنح كتلته النيابية الثقة لحكومة السيد إلياس الفخفاخ".

وأضاف البيان أن الحزب يؤكد بذلك عدم انتمائه للائتلاف الحكومي الذي اختاره المكلف بتشكيل الحكومة.

وتابع "هذا وسيجتمع المجلس الوطني لحزب قلب تونس قبل موعد الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب لتأكيد الموقف القاضي بعدم منح الثقة لحكومة السيد إلياس الفخفاخ".