وزير الخارجية السعودي: موقفنا في اليمن كان دوما داعما للحل السياسي

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن موقف بلاده في اليمن كان دوما داعما للحل السياسي.

ونقلت قناة "العربية" عن الوزير السعودي القول "نفضل الحل السياسي في اليمن عبر الحوار برعاية أممية".

وزير الخارجية السعودي: نفضل الحل السياسي في اليمن عبر الحوار برعاية أممية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 15, 2020

​وتابع، وذلك في تصريحات على هامش مؤتمر برلين للأمن في الميونخ، "هناك طرف واحد فقط وراء عدم الاستقرار في المنطقة".

وزير الخارجية السعودي: هناك طرف واحد فقط وراء عدم الاستقرار في المنطقة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 15, 2020

​وأضاف الوزير "نأمل أن يركز الحوثيون على مصالح اليمن وليس إيران".

كما ذكر الوزير أن التصعيد الأخير للعنف في اليمن لم يصل بعد إلى مرحلة الإضرار بمحادثات السلام مع الحوثيين عبر قنوات خلفية.