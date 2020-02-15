أول تعليق لمؤذن الحرم المكي بعد قطعه الأذان

تداول مغردون على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا، يظهر من خلاله الشيخ على ملا، شيخ طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام، وهو لم يكمل رفع أذان صلاة العشاء يوم الخميس.

وعندما بدأ "الملا" في رفع الأذان، بدا صوته مرهقا، الأمر الذي دفع بالمؤذن، هاشم السقاف، إلى استكمال رفع الأذان بدلا عنه، ما أثار قلقا بين العديد من مستخدمي التواصل الاجتماعي.

بسبب تعب مفاجئ لشيخ المؤذنين علي ملا في بداية الاذان قام الشيخ هاشم السقاف بإكمال الأذان بدلاً عن الشيخ علي ملا ،، نسأل الله أن يحفظ الشيخ علي ويمتعه بالصحة والسلامة ودوام العافية يارب العالمين. pic.twitter.com/2sQ4YU0OHn — ملتقى المؤذنين (@aljeneral111) February 13, 2020

وخرج شيخ طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام ‏الشيخ، علي ملا، ليطمئن الجميع عن حالته الصحية، موضحا أن قطعه الأذان، جاء نتيجة عارض صحي إثر موجة برد تأثر بها الصوت فقط".

وأضاف الشيخ علي ملا أنه "يتمتع بصحة جيدة ويزاول الأذان بالحرم المكي"، بحسب قناة "العربية".

ويعد الشيخ علي ملا، من أشهر المؤذنين المعاصرين بالحرم المكي منذ أكثر من 45 عاما، وعمل كمؤذن للحرم المكي الشريف والتحق رسميا للعمل كمؤذن عام 1975.