سامح شكري يلتقي وزيرة الدفاع اللبنانية في ميونيخ

أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لقاء ثنائيا مع وزير الدفاع اللبنانية زينة عكر، اليوم الخميس.

جاء ذلك على هامش اجتماعات، مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يشارك فيه لفيف من السياسيين البارزين حول العالم.

وقالت صفحة المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، على "تويتر": "استمرارا للقاءاته المكثفة على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، يلتقي وزير الخارجية سامح شكري، نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع الوطني في لبنان زينة عكر".

وتناول وزير الخارجية المصري، في كلمته بالمؤتمر، أهمية جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة، وذلك فى إطار معالجة الأسباب الجذرية للصراعات والعلاقة الوطيدة بين قضايا السلم والتنمية.

وتأسس مؤتمر ميونيخ للأمن، في عام 1963 باعتباره "لقاء لممثلي هيئات الدفاع" التابعة للدول الأعضاء في حلف "الناتو"، أما الآن فهو منتدى دولي للنقاش يشارك فيه السياسيون والدبلوماسيون والعسكريون ورجال الأعمال والشخصيات العلمية والعامة من عشرات دول العالم.

ويعقد المؤتمر تقليديا في فندق " بايريشيه هوف" الواقع في المركز التاريخي لعاصمة أرض بافاريا الفدرالية، ويتميز المؤتمر بأنه لا يتم خلاله توقيع أي بيانات ختامية أو اتفاقيات.

ومع ذلك يعتبر هذا المؤتمر مكان اجتماع مهم ومحايد نسبيا للسياسيين والدبلوماسيين على المستوى العالمي.