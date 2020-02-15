إعلام: الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مواقع في قطاع غزة

استهدف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مواقع بالقرب من خان يونس في قطاع غزة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الفلسطينية.

وبحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية" استهدف الطيران الإسرائيلي موقع التل التابع لكتائب القسام غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، بعدة صواريخ.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الغارات جاءت "ردآ على إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة من قطاع غزة، مضيفا: "الجيش استهدف موقعا لحماس وسط قطاع غزة، وحمـاس مسؤولة عما يجري بالقطاع".