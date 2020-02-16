استطلاع يظهر معدلات الفقر في العراق

أظهر مسح أجرته وزارة التخطيط العراقية في نهاية عام 2018 تراجع معدلات الفقر في العراق، مقارنة مع عام 2014.

ونقلت قناة السومرية عن المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي قوله: "وزارة التخطيط نفذت مسحا في نهاية عام 2018 أظهر تراجع نسبة الفقر إلى (20%) بعد أن سجل (22.5%) عام 2014 ".

وأوضح الهنداوي أن هذه النسب تباينت بين المحافظات، بحسب النشاط الاقتصادي والحركة التنموية فيها، فهناك بعض المحافظات انخفضت فيها نسبة الفقر، وأخرى ارتفعت وبعضها حافظت على ذات المستوى.

وتابع الهنداوي: "قياس مؤشرات الفقر يعتمد على أبعاد متعددة من بينها الصحة والسكن والتعليم والدخل والحاجة إلى الغذاء، ووفقا لهذه الابعاد، أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية لخفض الفقر في العراق للسنوات 2018-2022 والتي تستهدف خفض نسبة الفقر إلى 16% عند نهاية عمر هذه الستراتيجية التي تعد الثانية بعد الاستراتيجية الأولى التي أسهمت في خفض نسبة الفقر من 23% عام 2010 إلى 15% بنهاية عام 2013، ولكن بسبب الأزمة المزدوجة عام 2014 عادت النسبة إلى الإرتفاع مجددا لتصل إلى 22.5%".

وتابع الهنداوي أنه: "بموجب مسح الفقر لعام 2018، فقد تبين أن محافظة المثنى مازالت تحتل المركز الأول بأعلى نسبة فقر (52%)"، لافتا إلى أن: "نسبة الفقر في باقي المحافظات توزعت بواقع دهوك 8.5% ،السليمانية 4.5% ، أربيل 6.7% ، نينوى 37.7% ، كركوك 7.6% ، ديالى 22.5% ، الأنبار 17، صلاح الدين 18% ، بغداد 10% ، بابل 11% ، كربلاء 12% ، واسط 19% ، النجف 12.5% ، الديوانية 48% ، ذي قار 44% ، ميسان 45% ، البصرة 16%".