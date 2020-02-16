أمر ملكي سعودي جديد بشأن النيابة العامة

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا جديدا، اليوم الأحد، بشأن النيابة العامة.

وأمر خادم الحرمين الشريفين، بترقية 436 عضوا من أعضاء النيابة العامة في مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

من ناحيته، ثمن النائب العام، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، صدور الأمر الملكي، مؤكدا أنه يأتي في سياق الدعم الكبير من الملك سلمان وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، للنيابة العامة وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع حاجاتها ومنها الشأن الوظيفي.

وهنأ "المعجب" أعضاء النيابة العامة بالثقة الملكية الكريمة، حاثا على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك.