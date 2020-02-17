بغداد تتخذ احتياطاتها لمواجهة خطر الفيضانات

بدأت لجنة إدارة أعمال الدفاع المدني بمحافظة بغداد العراقية، اليوم الاثنين، في اتخاذ احتياطاتها لمواجهة موسم الفيضانات هذا العام.

وقالت المحافظة في بيان، إن اللجنة عقدت اجتماعها الأول، برئاسة محافظ بغداد محمد العطا، والذي أكد ان "الاستعدادات قائمة سواء كانت هناك فيضانات أو لا"، مضيفا: "الاجتماع مهم وهذه اللجنة مختصة بمجابهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية"، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وكان حاضرا للاجتماع، لطيف مزهر مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي أوضح أن "البرنامج أكد استعداده للتعاون والتنسيق على مستوى التخطيط وتدريب الكوادر المعنية بمواجهة الكوارث".

فيما قال چاسب لطيف مدير صحة الكرخ، إن "اللجنة مختصة بمواجهة كافة الكوارث ومنها مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا"، مشيرا إلى "اتخاذ التدابير اللازمة".

وتجتاح موجة من السيول عددا من المدن العراقية كل عام، وذلك لأن جغرافية العراق في منحدر، وبالتالي فإن تساقط أي أمطار في المناطق الجبلية على الحدود بين العراق وإيران، سوف تأخذ طريقها باتجاه العراق، كما أن قضية عدم التخطيط المسبق للمساكن والقرى أدت إلى تجاوز المواطنين على المسطحات المائية والأنهار والوديان، وأصبحوا ضمن رحمة السيول والفيضانات.