الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة في محيط مصفاة حمص

تمكن وحدة من الجيش السوري، اليوم الاثنين، من إسقاط طائرة مسيرة في محيط مصفاة حمص.

ذكرت قناة "الإخبارية" السورية أن وحدات الجيش السوري أسقطت طائرة مسيرة في محيط مصفاة حمص.

وكان الجيش السوري أحبط، أمس الأحد، محاولة اعتداء إرهابية عبر 5 طائرات مسيرة إلكترونياً على مصفاة حمص.

وذكرت "سانا" أن وحدة من الجيش تمكنت من تعطيل وإنزال 5 طائرات مسيرة إلكترونيا كانت تحاول استهداف مصفاة حمص.

وتعرضت مصفاة حمص ومحطة غاز الريان ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومعمل غاز إيبلا في الرابع من الشهر الجاري لاعتداءات إرهابية بقذائف من طائرات مسيرة أدت إلى نشوب حرائق ووقوع أضرار مادية.