الرئيس التونسي: سيتم حل البرلمان حال حجبت الثقة عن حكومة الفخفاخ

قال الرئيس التونسي قيس السعيد، اليوم الإثنين، إنه سيحل البرلمان وسيدعو لانتخابات تشريعية مبكرة، إذا فشلت الحكومة الجديدة التي كلف إلياس فخفاخ بتشكيلها في كسب ثقة البرلمان.