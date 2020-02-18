مواطن سعودي يقاضي مديره الأجنبي بعد رميه بالحذاء

ووفقا للدعوى التي رفعها المدعي، ريان محمد، للمحكمة الجزائية في مكة المكرمة، فإن تعدي رئيسه عليه لم يقتصر على رميه بالحذاء فقط، بل تطاول عليه بالسب.

وقال ريان محمد، إنه لجأ للمحكمة بعد فشل الشؤون القانونية بالفندق في إنصافه، مدعيا أنها عاقبته في شكواه ضد مديره بخصم يوم من راتبه، ولفت نظر على مخالفة أخرى ذكرها مديره في التحقيق الداخلي، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وسيعقد مكتب المصالحة في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، جلسة ثانية لشكوى المواطن السعودي، علما أنه رفض الصلح في الجلسة الأولى.

من جانبها، قالت مديرة قسم التسويق في الفندق، الذي يعمل فيه الخصمان، إن الشؤون القانونية نظرت في الشكوى المرفوعة من ريان محمد وحققت فيها، وبناء عليه، أصدرت بحق الطرفين العقوبات المناسبة وانتهت في حينه، مشددة على رفضها التام لأسلوب تعامل المدير مع الموظف.