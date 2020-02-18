شاهد أول لقاء يجمع سعوديا بابنه المختطف منذ 20 عاما

ووفقا لتقارير، خطف طفلان أحدهما من مدينة الدمام في عام 1996، في حين خطف الثاني عام 1999، من مستشفى النساء والولادة بالدمام عقب الولادة بساعات.
عاجل 🔴— خبر عاجل (@AjelNews24) February 18, 2020
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في موقف إنساني مؤثر ..
شاهد أول لقاء يجمع المواطن "علي الخنيزي" بابنه "موسى" المختطف منذ 20 عاما، بعد أن أظهرت نتائج فحص DNA تطابقًا تامًا بين الابن المُختطَف و والديه.
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وقالت والدة الشاب موسى الخنيزي، إن سيدة دخلت عليها في مستشفى النساء والولادة بالدمام فور ولادتها، وقامت بإرضاع الطفل ثم حملته، وقالت إنها ستنظف رأسه قبل أن تأتي ممرضة وتسأل الأم عن رضيعها لتنكشف واقعة الاختطاف.
وضبطت السلطات مواطنة في العقد الخامس من العمر تقدمت لاستخراج هويات وطنية لشابين، ادعت أنهما لقيطان عثرت عليهما منذ قرابة عشرين عاما، وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الإبلاغ عنهما.
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