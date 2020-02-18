منظمة التحرير الفلسطينية: لن نوافق على أن تكون الولايات المتحدة وسيطا وحيدا للتسوية

قال أنور عبد الهادي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن فلسطين لن توافق أبدًا على أن الولايات المتحدة ستكون وحدها الوسيط في التسوية في الشرق الأوسط.

وقال عبد الهادي على هامش مؤتمر الشرق الأوسط لنادي "فالداي" الدولي: "لن نوافق أبدا على أن يكون الأمريكيون هم الوسيط الوحيد، ولن نوافق على التفاوض مع إسرائيل إذا لم يخضعوا للقانون الدولي".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قد دعا ألمانيا والدول الأوروبية، لبذل كل الجهود الممكنة، لنشر تصور واضح حول مرجعية عملية السلام، بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يوم السبت الفائت، مشيرة إلى أن اشتية، دعا الدول الأوروبية، لدعم عملية سلام تقوم على أساس متعدد الأطراف، وتحديدا القرارات والمعايير، التي تم إقرارها دوليا وعربيا.

​وعلى الرغم من استمرار الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت عشرات الهجمات المتبادلة، على خلفية كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فحوى خطته للتسوية في الشرق الأوسط والمعروفة باسم "صفقة القرن".