مجلس النواب المصري: أغاني المهرجانات أخطر على البلاد من "كورونا"

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب المصري، إن مواجهة أغاني المهرجانات مسؤولية مشتركة بين الجميع في الدولة المصرية.

وأضاف حسب الله، تعليقا على قرار نقابة الموسيقيين المصرية منع أغاني المهرجانات: "تواصلت مع الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وطالبته بالثبات في مواجهة ظاهرة المهرجانات التي تستهدف تغيير هوية الدولة المصرية".

وقال حسب الله خلال مداخلة هاتفية على فضائية "صدى البلد": "المهرجانات التي تسمى كذبا بالفن أخطر على مصر من كورونا".

وأشار حسب الله، إلى أن "مصر كانت تصدر للعالم العربي الفن والطرب، والآن هناك شخص يخلع ملابسه على المسرح ويدعي أنه الأفضل"، وتابع: "مواجهة المهرجانات مسؤولية مشتركة بين الجميع في الدولة المصرية".

وقال حسب الله: "الأنواع الجديدة في الحروب السلاح فيها ليس دبابة وصاروخ وقاذفة مدافع، وإنما ضرب قيم المجتمع ومسخ شعب، وأنه يكون شعب ثقافته مزيفة وغير مهدد الهوية".

وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، جاء في البيان أنه: "على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء".

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قد أصدرت بيانًا حاسمًا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بشأن أغاني المهرجانات، قالت فيه إنه في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، و"هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير منه، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بمستمعي الغريزة وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف، فإنه بات من الضروري إعادة النظر في كافة تصاريح الغناء".