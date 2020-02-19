إمارة دبي تشهد نموا في عدد السكان

أظهرت بيانات إحصائية في دبي أن تعداد سكان الإمارة بلغ في نهاية 2019، نحو ثلاثة ملايين و356 ألف نسمة، مقابل ثلاثة ملايين و192 ألفاً، في العام السابق؛ أي بنسبة نمو بلغت 5.13 في المئة.

موسكو-سبوتنيك. وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، التي نقلت عن بيانات لمركز دبي للإحصاء، اليوم الأربعاء، فإن عدد السكان الذكور وصل إلى مليونين و332 ألف نسمة، يشكلون نحو 69.5 في المئة من إجمالي السكان (مواطنين ومقيمين).

وتخطى عدد السكان الإناث حاجز المليون في نهاية الربع الثالث من عام 2019، وذلك للمرة الأولى.

وارتفع عدد الأفراد الموجودين في الإمارة، خلال ساعات الذروة الاعتيادية، ليصل إلى 4.5 ملايين نسمة، إذ يُضاف إلى السكان المقيمين إقامة ثابتة، نحو مليون و200 ألف فرد يوجدون في الإمارة بشكل مؤقت، لغايات العمل أو السياحة في معظم الحالات.

وبحسب المركز، تعود أهمية احتساب حركة الأفراد الموجودين في ساعات الذروة المعتادة، لتحديد الاحتياجات اللازمة من بنى تحتية وخدمات أمنية وغيرها.

وإمارة دبي هي إحدى إمارات دولة الإمارات العربيّة المتحدة، وتعتبر العاصمة الاقتصاديّة للدولة، كما أنها تعد ثاني أكبر الإمارات من حيث المساحة وعدد السكان.

وتبلغ مساحة إمارة دبي نحو 114.4 كيلومتر مربع، تشكل ما نسبته 5 في المئة من المساحة الإجماليّة للدولة.

ويعتبر اقتصاد دبي واحدا من أكثر الاقتصادات الرائدة في العالم؛ كما أن الإمارة تمثل وجهة عالمية مميزة في عالم المال والأعمال