بوغدانوف يناقش مع وزير الشؤون الخارجية القطري الأزمة في ليبيا وسوريا

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ناقش مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان المريخي، اليوم الأربعاء، الأزمة في ليبيا وسوريا واليمن.

جرى الاجتماع في الدوحة.

وقال البيان: "خلال تبادل شامل وصريح لوجهات النظر حول قضايا الساعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم إيلاء الاهتمام الرئيسي لمهام التسوية السريعة للأزمات في ليبيا وسوريا واليمن، بالاعتماد على مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/أبريل من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.

ويذكر أن هناك نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. وتم في أواخر عام 2017 إعلان الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق (وهو التنظيم المحظور في روسيا). وما زالت عمليات "تطهير" الأراضي السورية من الإرهابيين متواصلة إلى جانب العملية السياسية، وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين.