الرئيس الجزائري يأمر بطرد وترحيل مدير شركة بسبب فصل ألف عمل

أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بطرد مدير عام شركة، بعد فصله ما يقرب من ألف عامل من الموظفين الجزائريين.

وأصدر تبون قراره بطرد نيكولاي بيكرز، مدير عام شركة "أوريدو"، باعتباره شخصا غير مرغوب فيه، بسبب إصرار الشركة على فصل ما يزيد عن 900 عامل من الموظفين الجزائريين، العاملين لديها، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن الرئيس تبون تحرك بناء على رسالة تلقاها من نقابة عمال شركة "أوريدو"، يشكون فيها، من قيام إدارة شركتهم بطرد قرابة ألف موظف.

وأضافت المصادر أن قرار الشركة جاء في وقت لا تعاني فيه من أية مصاعب مالية، ولا تزال تحقق في الجزائر أرباحا كل سنة، غير أن مسؤوليها أصروا على المضي في سياسة طرد العمال.

وأشارت إلى أن قرار الشركة استهدف خفض تعداد اليد العاملة، الموظفين الجزائريين فقط، في حين تحافظ الشركة على مناصب الموظفين والإطارات الأجانب رغم أن أجورهم تستنزف أموالا ضخمة وبالعملة الصعبة.

وشرعت فرقة مختصة من مصالح الأمن، في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، حيث جرى اقتياد مدير عام "أوريدو" من داخل مكتبه ومرافقته إلى المطار، لترحيله.