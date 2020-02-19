مصر: انخفاض صادرات القطن خلال 3 أشهر بنسبة 38.6%

وجاء في بيان للجهاز، نشره موقع "المصري اليوم"، "تراجع إجمالي صادرات القطن إلى 114.3 ألف قنطار متري خلال الفترة (سبتمبر/نوفمبر 2019)، مقابل 186.1 ألف قنطار متري لنفس الفـترة من الموسم السابق، بنسبة انخفاض 38.6% نتيجة لانخفاض إنتاج القطن".

وأشار الجهاز في بيانه أن "إجمالى كميـة المستهلك من الأقطان المحلية بلغ 29.3 ألـف قنطار متري خلال الـفترة (سبتمبر/ نوفمبر 2019)، مقـابل 25.7 ألف قنطار متري لنفس الفترة من الموسـم السابق، بنسبة زيادة 14.1% وذلك لزيادة الإنتاج".

وتابع "كمية الأقطان التي تم حلجـها بلغت 388.5 ألف قنطار متري خلال الفترة (سبتمبر/نوفمبر 2019)، مقابل 537.2 ألف قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض 32.3% نتيجة لانحفاض المحلوج من القطن".