البنتاغون: سنواصل الضغط على سوريا حتى توقف اعتداءاتها على إدلب والتوصل إلى حل سياسي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن واشنطن ستواصل الضغط على سوريا حتى توقف اعتداءاتها على إدلب والتوصل إلى حل سياسي.

قال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، بمؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن بلاده "ستواصل الضغط على سوريا لكي توقف اعتداءاتها على إدلب والتوصل إلى حل سياسي".

وأشار إلى أن واشنطن ترى أن روسيا وتركيا على شفير صراع في المنطقة، معبرًا عن أمله في أن تجد الدولتان حلًا لتفادي تلك المواجهة "نرى الروس والأتراك على شفير صراع في المنطقة ونأمل أن يجدوا حلًا لتفادي المواجهة".

يتبع...