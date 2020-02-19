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22:27 GMT19 فبراير/ شباط 2020
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    الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني

    أول تصريح من وزير الدفاع اليمني بعد نجاته من محاولة الاغتيال

    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
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    أكد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، "استمرار المعركة الوطنية التي يخوضها الجيش الوطني حتى تحقيق كامل أهدافها وتحرير العاصمة صنعاء والأراضي الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران كافة"، بعد نجاته من محاولة اغتيال.

    وقال "المقدشي"، خلال زيارته التفقدية لجبهات القتال في نهم بصنعاء وهيلان والمشجح غربي مأرب، "إنه لا يمكن لأي عوائق أو تحديات أو استهدافات أن يثني اليمنيين عن المضي لاستعادة الوطن ودحر المليشيا المتمردة والجماعات الإرهابية، وأن التضحيات الغالية تهون في سبيل الوطن وكرامته ورفعته"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

    الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني
    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
    بعد نجاته من محاولة اغتيال... نقل وزير الدفاع اليمني إلى المستشفى وغموض حول مصيره

    كما أوضح أن "العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني ضد المليشيا الانقلابية مستمرة في مختلف الجبهات على امتداد الوطن".

    وزير الدفاع اليمني شدد على "أهمية مضاعفة الجهود المبذولة وتحمل المسؤوليات لتنفيذ المهام الموكلة للمضي قدما في طريق الكفاح الوطني وصولا، لتحرير كامل تراب الوطن واستعادة أمنه واستقراره".

    وثمن المقدشي وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني، لمواجهة الأخطار المشتركة التي تقف خلفها إيران وأدواتها الحوثية التي تمدها بالأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة لتدمير اليمن والمنطقة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

    وكانت مصادر، أفادت اليوم الأربعاء، بأن وزير الدفاع اليمني الفريق أول الركن محمد علي المقدشي، نقل إلى المستشفى بعد نجاته من محاولة اغتيال.

    وفي وقت سابق من اليوم، لقي 6 عسكريين من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مصرعهم، بانفجار لغم استهدف وزير الدفاع اليمني الفريق أول الركن محمد علي المقدشي في محافظة مأرب غربي البلاد.

    وأبلغ مصدر عسكري يمني وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "لغما أرضيا انفجر في تجمع للجيش أثناء زيارة الوزير المقدشي، مواقع عسكرية في جبهة المشجح بمديرية صرواح غرب مأرب".

    وبحسب المصدر، فإن الانفجار أسفر عن مقتل 4 ضباط وجنديين، في حين نجا الفريق المقدشي من الكمين "بأعجوبة".

    ومحاولة اغتيال الوزير المقدشي هي الثانية، التي يتعرض لها خلال أقل من أربعة أشهر، فقد استهدف موكبه في مأرب أيضا أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بطائرة مسيرة.

    انظر أيضا:

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