الإمارات... بلاغ ضد وسيم يوسف بسبب ما يكتبه على "تويتر"

. . مركز جامع الشيخ زايد الكبير يعلن أنه بعد أن تم تكليف وسيم يوسف خطيباً لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول فإنه لم يعد بعد الآن إماما وخطيباً لمركز جامع الشيخ زايد الكبير . . . ‏‪Sheikh Zayed Grand Mosque Centre announced that after Waseem Yousef being designated as the preacher of Sheikh Sultan Bin Zayed The First Mosque, He is no more the Imam and Preacher of Sheikh Zayed Grand Mosque Centre.‬