استئناف المحادثات العسكرية الليبية في جنيف

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، استئناف المباحثات غير المباشرة التي تجري في جنيف بإشراف المنظمة الدولية الهادفة لوقف إطلاق النار.

وأكد سلامة اليوم أن "التوصل إلى حل" يتطلب أسابيع عدة من المحادثات، حسب ما نقله موقع "العربية"

يأتي ذلك بعد إعلان السفارة الأمريكية في طرابلس استئناف حكومة السراج مشاركتها في اجتماعات "5+5" العسكرية في جنيف.

وقال السراج في وقت سابق إن الحديث عن اسئناف المشاركة تجاوزته الأحداث على الأرض.

وفي نفس السياق استبعد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر التوصل لهدنة مع تركيا.

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي، انسحبت حكومة الوفاق من محادثات وقف إطلاق النار.

وأشار السراج إلى احتمال استمرار القتال قائلا "لدينا رسالة أكبر من ذلك هي الدفاع عن شعبنا".

من جهته، قال أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أمس، إن قواته كانت قد قررت إرسال وفد إلى جنيف، ولكن لا سلام ولا مفاوضات ولا وقف إطلاق نار مع الإرهابيين والغزاة الأتراك ولن نتنازل عن حلمنا في دولة آمنة مستقرة".

وبدأت الثلاثاء في جنيف، الجولة الثانية من المحادثات التي يشارك فيها ضباط من الجانبين بهدف وقف إطلاق النار بين جهتي الصراع.