تراجع فاتورة واردات الحبوب الجزائرية في2019‭ ‬

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، تراجع إنفاق الجزائر على واردات الحبوب والسميد والدقيق في 2019 بنسبة 11.7% مقارنة مع العام الماضي.

وتحاول الجزائر، أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم، تقليص الإنفاق على واردات الحبوب وسلع أخرى إثر تراجع دخل الطاقة.

وبلغت قيمة واردات القمح الصلد واللين والسميد والدقيق 2.71 مليار دولار في العام الماضي، انخفاضا من 3.06 مليار دولار في 2018، وفقا للأرقام الصادرة عن الجمارك، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية (واج).

لم تتضمن البيانات تفاصيل بشأن الكميات.

وتراجع إجمالي الإنفاق على واردات الغذاء 6% إلى 8.07 مليار دولار في 2019، بحسب لما أظهرته البيانات.