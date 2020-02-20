القوات المشتركة اليمنية تعلن عن إحباط تهريب مواد لصناعة المتفجرات لـ"الحوثيين"

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، ضبط قارب في البحر الأحمر، على متنه مواد تدخل في صناعة المتفجرات كانت في طريقها إلى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المقاومة الوطنية العاملة ضمن القوات المشتركة، العميد صادق دويد، في تغريدة على "تويتر": "‌‏خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر يضبط مواد مهربة تدخل في صناعة المتفجرات كانت في طريقها إلى الميليشيا الحوثية".

خفر السواحل في قطاع بالبحر الاحمر يضبط مواد مهربة تدخل في صناعة المتفجرات كانت في طريقها الى الميليشيا الحوثية. pic.twitter.com/qk0JvpRFGt — صادق دويد (@SDwaid) February 20, 2020

وسبق أن أعلنت القوات المشتركة، في 10 نوفمبر الماضي، ضبط مركب يحمل شحنة تزن 100 طن من السماد المحتوي على 46% من مادة اليوريا التي تدخل في صناعة المتفجرات، وذلك في أثناء محاولة تهريبها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.