في ظاهرة لم تحدث منذ ربع قرن... الجراد يهدد البلاد العربية

تأهبت كل من السعودية والأردن وقطر وسوريا والكويت والبحرين، لمواجهة أسراب هائلة من الجراد الصحراوي في حالة لم تشهدها المنطقة منذ ربع قرن.

ويعد الجراد الصحراوي من الحشرات الكثيفة وكثيرة التنقل، وعادة ما ينتشر في الصحراء شبه القاحلة والقاحلة في أفريقيا والشرق الأدنى وجنوب غرب آسيا، على مساحة تصل إلى 29 مليون كم مربع، ويمكنه، أثناء الغزو، القضاء على الحياة المعيشية لعشرة في المئة من سكان العالم في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحته، بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

والوسيلة الأساسية لمكافحة الجراد الصحراوي هي المبيدات الكيميائية، وتسمى مستحضرات الـ ULV، بالإضافة إلى المبيدات الحيوية وتستخدم آلات الرش المحمولة كوسيلة رئيسية.

السعودية

وهاجمت أسراب الجراد، المنطقة الشرقية في السعودية وبالأخص مدينتي الدمام والخبر، ووفقا لصحيفة "سبق" المحلية، تداول المستخدمون مقاطع فيديو عدة لأسراب الجراد بكثرة على كورنيش مدينة الخبر.

ونقل مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية وجود تكاثر للجراد الصحراوي في الربع الخالي، وذلك بسبب إعصار "ساجار"، وتحسن الظروف في المناطق الحدودية والصحراوية.

الجراد الصحراوي يصل إلى عدة مناطق في السعودية ... pic.twitter.com/YG8muzTP31 — ﮼الجَيْفَرُ (@aljayfr) February 21, 2020

وأشار إلى أنه بسبب الظروف الحالية غير الملائمة لبقاء الجراد الصحراوي في الربع الخالي، فقد أُجبر على الهجرة باتجاه الرياح، حتى يجد غطاء نباتياً جيداً.

سوريا والأردن

ورفعت الأردن حالة الطوارئ إلى الدرجة "القصوى"، جراء وصول أسراب الجراد الصحراوي إلى مناطق قريبة للحدود مع السعودية.

بينما أعلنت وزارة الزراعة السورية عن تجهيز غرفة عمليات خاصة بمكافحة الجراد الصحراوي التي تهدد المنطقة في هذه الأوقات من العام، وتزويد المحافظات السورية بأدوات مكافحة ومبيدات، بحسب ما نقلته وكالة "سانا".

يذكر أن سوريا لم تتعرض لغزو الجراد منذ عام 1964. وبين مدير الوقاية في وزارة الزراعة السورية، فهر المشرف، أن مناطق تكاثر الجراد تتركز في ساحل القرن الإفريقي، وينتشر الآن بأسراب كبيرة في أثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان، وتصل أعداد بعض الأسراب إلى 150 مليون جرادة، وهناك أسراب هاجرت إلى السعودية واليمن وأجزاء من إيران وتتم مكافحتها في الهند وباكستان.

البحرين

وفي البحرين، انتشرت أسراب هائلة من الجراد الصحراوي في عدد من مناطق البحرين، وخصوصًا المناطق الساحلية ، بحسب صحيفة "الأيام" المحلية.

كما تداول مواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة للجراد في مناطق المنامة والحدّ والمحرّق والجفير ومدينة سلمان وسترة.

أسراب ضخمة من الجراد الصحراوي تجتاح دول الخليج بما في ذلك #البحرين والقرن الإفريقي وجنوب آسيا pic.twitter.com/uYBcBA77ZO — امطار البحرين (@_bahrain_96) February 20, 2020

قطر

وقالت وزارة البلدية، على تويتر، "تهيب وزارة البلدية والبيئة بالسادة أصحاب المزارع وعموم الجمهور بأنه في حال رصد ومشاهدة الجراد الصحراوي، ضرورة إبلاغ وحدة مكافحة الآفات الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية بأماكن تواجده وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة...".

مدينة أم باب غرب قطر حالياً

وإنتشار الجراد الصحراوي فيها سبحان الله .. pic.twitter.com/Dcax68CTCb — راشد بن محمد المهندي 🇶🇦 (@Rashedbinmohamd) February 20, 2020

الكويت

وأعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في الكويت، إنها وزعت فرق عمل لرصد أسراب الجراد الصحراوي ومكافحته بكامل معداتها وذلك وفقا للآلية التي تم إعدادها مسبقاً بهذا الخصوص.

وزارة الزراعة بـ #الكويت توزع فرق عمل لرصد تحرك أسراب #الجراد الصحراوي ومكافحته. pic.twitter.com/OLfwX6Z4jq — العربية الكويت (@AlarabiyaKuwait) February 20, 2020

كما صرح مدير العلاقات العامة في الهيئة حامد العازمي، لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" يوم أمس الخميس، إن (الهيئة) تعمل وفق الخطة المعدة لمواجهة تحرك أسراب الجراد مبينا أن الفرق تقوم حاليا بالعمل على رصد حركة أسراب الجراد بالمناطق الزراعية.

وأضاف العازمي، أن "ذلك يأتي تمهيدا لرش هذه الأسراب بالمبيدات المكافحة لها من خلال الآليات المجهزة لهذا الغرض".

وحذر المسؤولون المواطنين من تناول الجراد لاحتوائها على المبيدات الحشرية ما يسبب التسمم.