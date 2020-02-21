المغرب تعلن استعدادها دعم استقرار الأمن في قطر خلال مونديال 2022

أصدرت المملكة المغربية، مساء اليوم الجمعة 21 فبراير/شباط، بيانا يتحدث عن دعم المملكة لـ"استقرار الأمن" في قطر.

ونشر موقع "هسبريس" المغربي، بيانا لوزارة الداخلية المغربية، يعلن فيه دعم مملكة قطر، بموارد لوجيستية وإنسانية، لضمان استقرار الأمن في قطر، خلال استضافتها فعاليات نهائيات كأس العالم 2022.

وقالت الداخلية المغربية إن الوزارة على أتم الاستعداد لـ"وضع تجربة المملكة التي راكمتها قطاعاتها الأمنية من مصالح الأمن الوطني والدرك الملكين في مجال تدمير وتأمين التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى، رهن إشارة الأشقاء في دولة قطر ".

وأوضح البيان، أنه تم عقد جلسات عمل جمعت وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت وقائد قوات الدرك الملكي حمد حرمو ومدير عام مديرية الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي بوفد قطري رفيع المستوى، لبحث التعاون فيما يخص استضافة الدوحة لمونديال 2022.

ويذكر أن العلاقات بين المغرب وقطر، تشهد تحسنا كبيرا خلال السنوات الماضية، والذي تمثل عقب تصويت قطر على استضافة المغرب لكأس العالم 2026، التي فازت الولايات المتحدة باستضافتها مشتركة مع المكسيك وكندا.

وكانت قطر قد وقعت قبل أيام اتفاقا جديدا مع المملكة المغربية، وأصدر الأمير تميم بن حمد المرسوم رقم 6 للعام الحالي، بالتصديق على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية، حسب وكالة الأنباء القطرية.

وينص المرسوم على التعاون بين البلدين في المجال الفلاحي، ويقضي بالتنفيذ والعمل به من تاريخ صدوره.