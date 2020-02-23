البحرين تخطط لإنشاء مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح

كشف رئيس هيئة الطاقة المستدامة في البحرين عبد الحسين ميرزا عن خطة مشروع لتوليد الطاقة من الرياح على اليابسة وفي البحر، وذلك بإعداد شروط مرجعية لطرحها في مناقصة عامة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح.

موسكو- سبوتنيك. بحسب صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، اليوم الأحد، توقع رئيس هيئة الطاقة المستدامة، أن تتراوح الطاقة الإنتاجية للمشروع بين 50 و100 ميغاواط.

وقال ميرزا للصحيفة، "هناك عدة مشاريع تعمل هيئة الطاقة المستدامة عليها وبحيثيات مختلفة، العديد منها مندرج في الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة ومبادراتهما، ومشاريع أخرى.

وانبثقت من جهود تنسيق التعاون بين القطاعين الخاص والعام، لتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة".

وتأتي هذه المبادرات والمشاريع تماشيا مع خطط العمل الوطنية الموضوعة، والخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، واللتين تعتبران خارطة طريق لأعمال الهيئة.