وكالة: "أنصار الله" تكشف 4 أسلحة جديدة "تغير مسار المعركة" مع السعودية

كشفت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، عن 4 منظومات للدفاع الجوي جديدة مطورة محليا.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها "أنصار الله"، إن "رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة في صنعاء، مهدي المشاط، دشن خلال افتتاحه معرض الشهيد عبدالعزيز المهرم للدفاعات الجوية، منظومات ثاقب 1 وثاقب 2 وثاقب 3 وفاطر 1، التي جرى تطويرها بخبرات يمنية بحتة".

وحسب وكالة "سبأ" اليمنية، "دخلت منظومات الدفاع الجوي الجديدة الخدمة بعد أن جرى اختبارها بنجاح".

وقال المشاط، إن "هذه المنظومات الدفاعية الجديدة ستغير مسار المعركة، وستكون مقدمة لمنظومات دفاعية أكثر تطورا وفاعلية في التصدي للأهداف الجوية المعادية"، مؤكدا أن "القيادة السياسية والعسكرية العليا، ستقدم كافة أوجه الدعم لتطوير وتحديث المنظومة الدفاعية لتحقيق توازن الردع مع العدو".

وأشار إلى أن "هذا الإنجاز النوعي، الذي جاء ترجمة لوعد قائد الثورة (زعيم أنصار الله) عبد الملك الحوثي في تعزيز وتطوير القدرات الدفاعية، وتأكيدا بأن العام 2020، سيكون عاما للدفاع الجوي، سيمثل إضافة نوعية لمسارات البناء والتحديث للقدرات الدفاعية".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وبداخل أراضي المملكة.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.