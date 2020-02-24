وزير المياه السوداني: اجتماع بواشنطن لدراسة مقترح الخزانة الأمريكية والبنك الدولي حول سد النهضة

قال وزير المياه السوداني، ياسر عباس، إن اجتماعا سيعقد نهاية الشهر الجاري بالولايات المتحدة لدراسة مقترحات واشنطن والبنك الدولي حول بناء سد النهضة الأثيوبي.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال عباس في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن "اجتماعا سيعقد يومي 28 و 29 شباط/فبراير الحالي بواشنطن لدراسة مقترحات قدمتها وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي للدول الثلاث حول بناء سد النهضة".

وقال الوزير إن "سد النهضة يمكن أن يكون بداية التعاون للدول الثلاث والمحيط الإقليمي، فهو ميزة تفضيلية لإثيوبيا لإنتاج الكهرباء، وميزة للسودان للإنتاج الزراعي، وميزة لمصر في مجال الصناعة".

واختُتمت قبل أيام مفاوضات سد النهضة، التي احتضنتها العاصمة الأمريكية واشنطن على مدى يومين، بحضور وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث، ورعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وممثلي البنك الدولي.

ووفق نتائج الجولة الأخيرة، تم الاتفاق على أن يُشارك الجانب الأمريكي مع البنك الدولي في بلورة الاتفاق في صورته النهائية، وعرضه على الدول الثلاث في غضون أيام، للانتهاء منه وتوقيعه قبل نهاية فبراير الجاري.

وتخشى مصر من تناقص حصتها من مياه النيل، بسبب السد الذي تبنيه إثيوبيا بغرض توليد الكهرباء، والذي سيكون أكبر سد في قارة أفريقيا حال إتمامه.