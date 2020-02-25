"لا بد أن تنتهي"... الإمارات تكشف تطورات الأزمة الخليجية مع قطر

كشف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تفاصيل جديدة بشأن الأزمة الخليجية بين بلاده والسعودية والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى.

وقال قرقاش، في كلمة ألقاها خلال ندوة "أمن الخليج" المنظمة من قبل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن "حل الأزمة بين قطر وسائر دول الخليج يمر عبر إزالة أسبابها"، مشددا على ضرورة معالجة أسباب الأزمة التي تقترب من نهاية عامها الثالث.

وعبر وزير الدولة الإماراتي، عن رأيه بأن أزمة قطر كانت "نتاجا طبيعيا لسياسات الدوحة التدخلية وبحثها عن أدوار جدلية"، متابعا أن هذه الأزمة "لا بد أن تنتهي في لحظة ما، لكن حلها وحلحلتها من الضروري أن يقوم على معالجة أسبابها".

ندوة #أمن_الخليج |



معالي الدكتور #أنور_قرقاش، وزير دولة للشؤون الخارجية، يشدد على معالجة أسباب #الأزمة_القطرية للوصول إلى حلها، خلال إلقائه الكلمة الرئيسية ضمن ندوة "#أمن_الخليج: التحديات وآفاق المواجهة" في #مركز_الإمارات_للدراسات والبحوث الاستراتيجية@AnwarGargash #Theecssr pic.twitter.com/rC8NvuZLrC — مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (@TheECSSR) February 24, 2020

​وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن مؤخرا أن بلاده كانت قد بدأت مفاوضات لحل الأزمة الخليجية مع السعودية، لكنها توقفت دون سابق إنذار في يناير/ كانون الثاني الماضي"، مؤكدا الترحيب بكل جهد يسعى لحل الأزمة في الخليج.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الخليجية، عن وجود قناة تواصل بين الدوحة والرياض واتفاقهما على المباديء الأساسية للحوار، وكذلك على وقف الهجمات الإعلامية المتبادلة.

وبدأت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو/ حزيران 2017، وهي الأسوأ منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي.