أحدهم كتب "كان نعم الأب"... مشاهير ينعون مبارك

نعى عدد من مشاهير العالم والمنطقة العربية الرئيس المصري حسنى مبارك الذي توفي صباح اليوم عن عمر 92 عاما.

وكتب السياسي المصري والرئيس الأسبق لوكالة الطاقة الذرية، محمد البرادعي: "رحم الله الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وألهم آله وذويه الصبر والسلوان".

رحم الله الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وألهم آله وذويه الصبر والسلوان — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) February 25, 2020

كما نعاه لاعب المنتخب المصري وفريق الأهلي محمد أبو تريكة، وكتب:"رحم الله رئيس مصر الأسبق حسني مبارك وغفر الله له وتجاوز عن سيئاته وخالص التعازي للأسرة ورحم الله الجميع".

رحم الله رئيس مصر الأسبق حسني مبارك وغفر الله له وتجاوز عن سيئاته وخالص التعازي للأسرة ورحم الله الجميع — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 25, 2020

الله يرحمك يا #حسني_مبارك توفيت في عشية ذكرى تحرير #الكويت التي ساهمت في تحريرها ...لك في القلب محبه ودعاء بأن الله سبحانه يغفرلك ويرحمك 🙏🏻 الحمدلله أنك لم تمت الا بعد براءة علاء وجمال من كل التهم المنسوبه اليهم زوراً وبهتانا.. الحمدلله بأنك لم تمت قبل أن تشاهد #حوبتك في من ظلموك — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) February 25, 2020

كما نعته الإعلامية الكويتية فجر السعيد، قائلة: "الله يرحمك يا حسني مبارك توفيت في عشية ذكرى تحرير الكويت التي ساهمت في تحريرها، لك في القلب محبه ودعاء بأن الله سبحانه يغفرلك ويرحمك، الحمدلله أنك لم تمت إلا بعد براءة علاء وجمال من كل التهم المنسوبه اليهم زورا وبهتانا، الحمد لله بأنك لم تمت قبل أن تشاهد حوبك في من ظلموك".

#حسني_مبارك_في_ذمة_الله



أمد الله في عمره حتى شهد قبل وفاته مراجعات من كل من حمّله إرث الجهل والفقر



تغمده الله بواسع رحمته

وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان — مريم الكعبي (@maryam1001) February 25, 2020

وكتبت الكاتبة الإماراتية مريم الكعبي: "أمد الله في عمره حتى شهد قبل وفاته مراجعات من كل من حمّله إرث الجهل والفقر".

ببالغ الحزن والأسى والألم، أنعي الرئيس محمد حسني مبارك الذي وافته المنية اليوم

كنت نعم الأب والقائد والزعيم، لن أنساك أبدا

اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك

خالص عزائي للسيد علاء مبارك والسيد جمال مبارك ولأسرة السيد الرئيس، وللشعب المصري والعربي

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/L8aIOSXQOt — Essam El-Hadary (@ElHadary) February 25, 2020

ونعاه حارس مرمى منتخب مصر عصام الحضري قائلا: "كنت نعم الأب والقائد والزعيم، لن أنساك أبدا".

من جانبه، قال فريد الديب، محامي مبارك، إن "الرئيس الأسبق عانى من مضاعفات مرضية خلال الـ24 الساعة الماضية، بعد إجراء عملية جراحية منذ أكثر من أسبوعين".

وتابع محامي أسرة مبارك "مبارك توفي، فجر اليوم تعرض لأزمة صحية كبيرة".

وأضاف "تم وضع حسني مبارك خلال الساعات الأخيرة قبل وفاته على جهاز التنفس الصناعي".

وأشار فريد الديب إلى أن أسرته بالكامل كانت في المستشفى الموجود فيها، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم.