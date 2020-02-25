إعفاءات وتعيينات... أوامر ملكية من العاهل السعودي

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين، وتعيين آخرين بدلا منهم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، "واس" أمر الملك أمر الملك سلمان بتعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للاستثمار، وأحمد بن عقيل الخطيب وزيرًا للسياحة.

#أمر_ملكي: يعين معالي المهندس / خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للاستثمار.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 25, 2020

​وأمر الملك بأن يكلف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.

وأن يعين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرًا للرياضة.

ومن بين أوامر الملك سلمان اليوم، أن يعفى تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، وأن يكلف ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.

#أمر_ملكي: يعفى معالي الأستاذ/ تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، ويكلف معالي الدكتور / ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله. #واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 25, 2020

​وأن يعفى سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه.

وأمر الملك بأن تحوّل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم "وزارةالسياحة "، وكذلك أن تحول الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة".

وكذلك أمر الملك بتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم "وزارة الاستثمار".

​وأمر الملك بأن تضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ومن بين أوامر الملك سلمان تعيين منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعدًا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، وتعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائبًا للأمين العام لـمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

يتبع...