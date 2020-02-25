الإمارات تعلن تنكيس الأعلام على وفاة حسني مبارك

وبحسب وزارة شؤون الرئاسة الإمارتية، فإنه تقرر "تنكيس الأعلام ليوم واحد بجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

#وزارة_شؤون_الرئاسة تنعي الرئيس المصري الأسبق #محمد_حسني_مبارك، وتقرر تنكيس الأعلام ليوم واحد بجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.#وام pic.twitter.com/U9jZEyCGj9 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 25, 2020

​وتوفي الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما، وذلك بحسب ما ذكره التلفزيون الرسمي المصري.

وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا نعت فيه الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وجاء في بيان الرئاسة المصرية المنشور على "فيسبوك": "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

وتولى مبارك منصب رئيس الجمهورية منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981 وحتى 11 فبراير/ شباط 2011. وأجبر على ترك السلطة بعد احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما، طالبت برحيله ومحاكمته.