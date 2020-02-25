وكالة: الجيش السوري يسقط طائرة تركية مسيرة فوق إدلب... فيديو

وذكرت الوكالة أن : "وحدة من الجيش تسقط طائرة مسيرة لقوات النظام التركي في منطقة داديخ بريف إدلب الجنوبي الشرقي".

وكان الجيش السوري حذر في بيان له، يوم السبت الماضي، من اختراق المجال الجوي السوري، معلنا إعطاء الأوامر للتصدي لأي عدوان بالوسائل المتاحة.

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" بيانا صادرا عن القيادة العامة للجيش والقوات الملسحة السورية، حذرت فيه من أي اختراق لمجالها الجوي، مؤكدة أنه سيتم التعامل معه على أنه "عدوان خارجي".

وأضاف البيان أن أي طيران يخترق الأجواء السورية سيتعامل معه على أنه "هدف عسكري" وستتم ملاحقته وتدميره فور اختراقه المجال الجوي.

وتزامن بيان الجيش السوري مع عمليات عسكرية تنفذها وحدات الجيش في ريفي حلب الغربي وإدلب ضد المجموعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة. وأتى بعد سلسلة تهديدات تركية، بشن عملية عسكرية في محافظة إدلب السورية، بهدف إيقاف هجوم الجيش السوري.