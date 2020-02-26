السراج يوجه دعوة إلى الاتحاد الأفريقي بشأن حل الأزمة الليبية

دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، الاتحاد الأفريقي، إلى لعب دور مركزي في حل الأزمة الليبية.

وأكد السراج، أثناء اجتماع أجراه مع سفراء دول المجموعة الأفريقية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتزاز بلاده بانتمائها الأفريقي، وحرصها على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الدول الأفريقية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة بجهد مشترك.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يلعب الاتحاد الأفريقي دورا مركزيا ويساهم بفعالية في إيجاد حل للأزمة الليبية، وأن يقوم بدور رئيسي في الجهود الرامية إلى بسط السلام.

وقال رئيس حكومة الوفاق: "على الأشقاء الأفارقة أن يدركوا بأن جهودهم ستصطدم بتدخلات سلبية من عدد من الدول بينها للأسف أفريقية"، مطالبا أن "تساهم دول القارة في إيصال رسالة الشعب الليبي لكل المتدخلين مفادها: ارفعوا أيديكم عن ليبيا".

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.