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08:47 GMT26 فبراير/ شباط 2020
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    مصر للطيران

    مصر للطيران تؤجل استئناف رحلاتها إلى الصين

    © AFP 2019 /
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    أعلنت مصر للطيران، اليوم الأربعاء، إنها ستؤجل استئناف رحلاتها من وإلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

    وكانت شركة الطيران الوطنية المصرية قد علقت، لأول مرة، رحلاتها إلى الصين في 1 فبراير/ شباط، وقالت إنها ستستأنف خدماتها اعتبارا من يوم غد الخميس.

    إغلاق الحانات والمحلات في مدينة ميلانو الإيطالية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد
    © REUTERS / YARA NARDI
    ارتفاع الوفيات بسبب كورونا في الصين إلى 2715 شخصا والإصابات تجاوزت 78 ألفا
    وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2715 حالة بعدما سجلت الساعات الأربع والعشرين الماضية وفاة 52 شخصاً بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّلها البلاد خلال 3 أسابيع والإصابات المؤكدة تتخطى الـ 78 ألفا.

    وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلّقة بتفشّي الوباء، إنه وفقا للبيانات الأخيرة لـ31 إقليما، تم تأكيد وفاة 52 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع  إجمالي الوفيات إلى 2715 شخصا والإصابات الجديدة المؤكدة إلى 78 ألفا و64 حالة، وشفاء 29 ألفا و745 شخصا بعد معالجتهم".

    وسجل إقليم هوبي الواقع في وسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 401 حالة إصابة جديدة في 25 فبراير مقابل 499 حالة في اليوم السابق.

    يذكر أن فيروس كورونا المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

    وفرضت السلطات الصينية في 23 يناير حجرا على مدينة ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوباي في الأيام التي تلت.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    مصر للطيران, مصر, الصين
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