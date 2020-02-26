لماذا أقيمت صلاة الجنازة على مبارك مرتين؟

كشف إمام مسجد "المشير طنطاوي"، في العاصمة المصرية القاهرة، سبب إقامة صلاة الجنازة على الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك مرتين.

وأضاف: "أسرة الرئيس الأسبق مبارك طلبت مني إعادة الصلاة مرة أخرى، وهذا الأمر لا يوجد به أي مخالفة شرعية، والإعادة بسبب الأصوات العالية، وكان هناك بعض الحضور صلوا الجنازة، وآخرون لم يصلوها، نتيجة التزاحم وتدافع المواطنين للصلاة، فأعدنا صلاة الجنازة".

نقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن حجاج الهنداوي، إمام وقارئ مسجد "المشير طنطاوي" ومقيم شعائر المسجد كواليس صلاة الجنازة علي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، قوله: "صلينا للمرة الأولى على الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحدثت حالة من الهرج والزحام، وتدافع بين الناس الذين حضروا ليشاركوا في صلاة الجنازة على الرئيس الراحل".

وشيعت مصر، اليوم الأربعاء، في جنازة عسكرية بالقاهرة، جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر ناهز الـ92 عاما.

وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيعي الجنازة التي شهدتها ضاحية في شرق القاهرة، وشارك فيها مسؤولون عسكريون كبار وسياسيون ودبلوماسيون.

وحكم مبارك مصر 30 عاما قبل أن يتنحى عن منصبه على أثر احتجاجات شعبية عام 2011. وأمضى بضع سنين بعد ذلك في السجن، وفي مستشفيات عسكرية، قبل إطلاق سراحه عام 2017.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق في غرفة للرعاية المركزة، بعد أسابيع على خضوعه لعملية جراحية.

ونعت الرئاسة المصرية والقوات المسلحة مبارك باعتباره أحد أبطال حرب أكتوبر عام 1973، التي كان خلالها قائدا للقوات الجوية. وأعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام 3 أيام.