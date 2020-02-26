الجيش اليمني يكبد "أنصار الله" خسائر في الأرواح والمعدات بهجوم غرب الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بمواجهات في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية، على موقعها (26 سبتمبر)، أن "قوات الجيش شنت هجومًا على مواقع للحوثيين في جبهة المحزمات غرب الجوف، أوقع قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آليات تابعة لهم".

وأشارت إلى "تنفيذ الحوثيين محاولة تسلل باتجاه مواقع في محيط جبال الساقية غربي مديرية الغيل (جنوب غربي الجوف)".

وأكدت "إحباط محاولة التسلل واجبار الحوثيين على الفرار".

إلى ذلك، قال الجيش اليمني إن "الحوثيين تكبدوا خسائر في الأرواح والعتاد جراء سلسلة غارات شنتها مقاتلات التحالف على مواقع وتجمعات في جبهات متفرقة بالجوف".

كانت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، ذكرت بوقت سابق اليوم، أن مقاتلات التحالف نفذت 15 غارة على مديرية الغيل جنوب غربي الجوف، واستهدفت بغارتين منطقة العقبة في مديرية خب والشعف شرق الجوف.