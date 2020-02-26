شبكة تربط بين القرى... الجيش السوري يعثر على أنفاق هائلة بريف إدلب... صور وفيديو

عثر الجيش السوري، اليوم الأربعاء، على شبكة أنفاق هائلة تربط بين القرى في ريف إدلب الجنوبي.

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" مشاهد لعثور وحدات الجيش السوري على شبكة مؤلفة من ثلاثة أنفاق تربط بين قرى معرزيتا والشيخ دامس ومعر تحرمة بريف إدلب الجنوبي.

وكانت الوكالة قد نشرت، أمس الثلاثاء، مشاهد فيديو من داخل قرية معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي، تظهر فيها مقرات المجموعات الإرهابية والمشافي الميدانية العسكرية، بعد تحرير القرية ومحيطها من الإرهابيين.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في ريف إدلب، اليوم الأربعاء، أن وحدات الاقتحام في الجيش السوري خاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحي "الحزب التركستاني" و"جبهة النصرة" و"أنصار التوحيد"، (المحظورين في روسيا) أفضت إلى طردهم من "الملاحة" و"الفطيرة" بعد تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.