معاون وزير الصحة السوري لـ "سبوتنيك": لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا على الأراضي السورية

أكد معاون وزير الصحة السوري، أحمد خليفاوي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية.

وقال خليفاوي: "منذ بداية الإعلان عن انتشار الفيروس في الصين، اتخذت سوريا الإجراءات اللازمة لهذا المجال على كافة الأصعدة، ابتداء من المعابر الحدودية حيث تم رفع الجهوزية من خلال العاملين في هذه المراكز، والنقاط الطبية المتواجدة ورفدها بعيادات متنقلة وسيارات إسعاف وأطقم طبية على مدى 24 ساعة لبيان حالة الوافدين إلى سوريا من ناحية وجود أعراض أو حرارة مرتفعة أو ما شابه".

يتبع..