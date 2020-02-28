دموع محمد بن سلمان تثير مشاعر السعوديين

أشعلت لقطة مؤثرة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال جنازة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، مشاعر مغردين سعوديين على موقع "تويتر".

ورصد اللقطة لمحمد بن سلمان وهو يكفكف دموعه خلال الجنازة، المصور بندر الجلعود، الذي شاركها عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة، لتحظى بتفاعل كبير بين المغردين في المملكة.

وغرد الجلعود مع الصورة: "عسانا ما نذوق حزنك يابوسلمان".

عسانا مانذوق حزنك يابوسلمان pic.twitter.com/FezibNjSZs — بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) February 28, 2020

قصة صورة



في جنازة الامير طلال بن سعود بن عبدالعزيز رحمه الله أسمى آيات الوفاء تتجلى في دمعة#محمد_بن_سلمان

كلنا فداك#السعودية pic.twitter.com/nfEamXYpJQ — حنان عبدالهادي _ hanan Abd alhady (@kbrajl) February 28, 2020

كما شارك حساب الملك سعود نفس الصورة، وفي تغريدة أخرى، أرفق صورة من الذاكرة، كتب فيها: "الملك سعود وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وبينهما الابن الأمير ‎طلال بن سعود في الخمسينيات الميلادي".

من الذاكرة #الملك_سعود وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- وبينهم الابن الامير #طلال_بن_سعود -رحمه الله- في الخمسينات الميلادي. pic.twitter.com/KLOMD1Q4Aj — الملك سعود (@kingsaud) February 28, 2020

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أدى صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، أمس الخميس، في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض.

وتوفي الأمير السعودي، طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز 68 عاما.

ويعد الراحل، الابن الـ21 من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز، وولد في الرياض عام 1371 هجريا، وعمل موظفا في إمارة منطقة الرياض في المكتب الخاص لأمير الرياض سابقا الملك سلمان بن عبد العزيز من عام 1400 هجريا وحتى 1425 هجريا، وتقاعد من عمله لظروف والدته الصحية.

ومن بين المناصب الرياضية التي تقلدها "رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، ورئيس الاتحاد الخليجي لكرة السلة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، وعضو اللجنة الأولمبية السعودية، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة (منصب شرفي)، وعضو رسمي بهيئة أعضاء شرف نادي النصر ويدعمه سنويا ماديا ومعنويا".

ولدى الأمير الراحل عدد من الأبناء، وهم الأميرات سارة ونورة ومشاعل، والأميرين سعود وسلمان.