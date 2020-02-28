الكويت ترسل طائرة إلى تايلاند لإجلاء مواطنيها

قالت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الجمعة، إن شركة الخطوط الجوية الكويتية ستشغل رحلة إلى بانكوك عاصمة تايلاند لإجلاء المواطنين الكويتيين من هناك.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن "الرحلة ستغادر بانكوك غدا السبت 29 من فبراير/شباط الساعة 11:30 صباحا، وحثت مواطنيها في تايلاند على الاتصال بالسفارة".

وعلقت الكويت، الاثنين، الرحلات الجوية من وإلى كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا بسبب مخاوف من كورونا.

وحسب وكالة الأنباء الكویتية (كونا)، أعلنت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة، وقف جمیع الرحلات المغادرة والقادمة من جمھوریة كوریا الجنوبیة ومملكة تایلاند وإیطالیا في الوقت الراھن بناء على تعلیمات وزارة الصحة الكویتیة، وذلك بعد ظھور حالات إصابة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19) ھناك.

وقالت الإدارة، في بیان صحفي، إنه سیتم منع القادمین من أي جنسیة ممن لدیھم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكویت ممن كانوا موجودین في كوریا الجنوبیة وتایلاند وإیطالیا في حین سیخضع أي كویتي قادم من ھذه الدول للحجر الصحي.

وأضافت أنه سیتم إیقاف إصدار سمة دخول للقادمین إلى البلاد من ھذه الدول نظرا إلى الوضع الحالي.