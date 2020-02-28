العراق... تسجيل ثامن حالة إصابة بفيروس كورونا

سجل العراق، اليوم الجمعة، ثامن حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في العاصمة بغداد لإمرأة عادت مؤخرا من إيران.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية، سيف البدر، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق نسخة منه، اكتشاف حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في منطقة جانب الكرخ بالعاصمة بغداد، لسيدة تبلغ من العمر 28عاما عادت مؤخرة من إيران.

وأوضح البدر، أن المصابة كانت قد عادت مؤخرا للعراق من إيران، وتم متابعتها من قبل مصالح وزارة الصحة، التي أخذت منها عينات لإجراء الفحوصات المختبرية المطلوبة.

وأضاف بيان وزارة الصحة، أن بيانات الفحوصات جاءت إيجابية، مشيرا إلى أن المصابة توجد حاليا في إحدى المستشفيات الخاصة لمتابعة وضعها الصحي.

وأوضح البدر، أن وزارة الصحة تؤكد اتخاذها كافة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالة وجميع الأشخاص، الذين احتكت بهم.

واختتم المتحدث أن الوزارة تهيب بكافة المؤسسات والمواطنين الالتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الأزمة الوزارية ولجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد، وأيضا تؤكد الوزارة على الالتزام بالتوصيات، التي من شأنها منع انتقال العدوى.

وسجل العراق، يوم أمس الخميس، إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمحافظة كركوك شمالي العاصمة بغداد، ليرتفع عدد المصابين في المحافظة إلى خمسة، بعد إصابة عائلة مكونة من أربعة أفراد كانوا عائدين من إيران.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس كورونا في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين إضافة إلى إيران والعراق.