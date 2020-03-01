السعودية: الفحوصات المخبرية لم تظهر وجود أي إصابة بفيروس كورونا في المملكة

قالت لجنة متابعة "كورونا" بوزارة الحج والعمرة السعودية، إن الفحوصات المخبرية لم تظهر وجود أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وأشارت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه "تم إيقاف النظام الآلي لإصدار تأشيرات العمرة، والبدء في دعم مراكز الإرشاد في مكة المكرمة والمدينة المنورة للعمل بالطاقة القصوى"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وتابعت بأنه "تم وضع خطة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة في كافة المنافذ، استعداداً لأي طارئ متعلق بالفيروس المستجد".

وأكدت اللجنة أنه "تم حصر وجود 469 ألف معتمر وزائر وقت إصدار قرار وقف التأشيرات، وغادر 106 آلاف معتمر منذ صدور القرار".

وقالت اللجنة إنه "تم إنجاز المسار الإلكتروني لمعتمري دول مجلس التعاون خلال 3 ساعات فقط من سريان قرار وقف التأشيرات، وهو مخصص لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الموجودين بالمملكة، ويستثني مواطني دول المجلس الذين مضى على وجودهم في المملكة 14 يوماً متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس، وهؤلاء عليهم الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة".

وأكدت اللجنة "أنها توفر تحديثا يوميا لكافة المعلومات المتعلقة بالفيروس".