قطر تمنع دخول جميع القادمين من مصر إلى أراضيها مؤقتا بسبب كورونا

أعلنت قطر أنها أوقفت دخول جميع القادمين من مصر إليها بشكل مؤقت.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن قطر "فرض قيودا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة".

دولة قطر تفرض قيودا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة، في ضوء انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد -19) على نطاق عالمي، وفي إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار الوباء. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 1, 2020

وتابعت الوكالة الرسمية عبر موقع "تويتر" أن هذا الأمر يأتي في "ضوء انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) على نطاق عالمي، وفي إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار الوباء".

وأعلنت وزارة الصحة في قطر تسجيل 3 حالات بفيروس كورونا المستجد، وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأحد "​أعلنت وزارة الصحة العامة أن الفحوصات الطبية قد كشفت عن إصابة حالتين إضافيتين بفيروس كورونا (كوفيد2019 ) في دولة قطر تعود لمواطنين قطريين من ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 27 فبراير الماضي، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم".

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهم في حالة صحية مستقرة"، مؤكدة أن "المصابين لم يخالطوا أفراد المجتمع منذ وصولهم".