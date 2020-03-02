الجيش الليبي يعلن استهداف منصات دفاع جوية بالقاعدة العسكرية لمطار معيتيقة الدولي بطرابلس

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، استهداف منصات دفاع جوي تابعة لتركيا في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس.

موسكو - سبوتنيك. وقالت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية فسيبوك، إن "الأصوات ناجمة عن انفجار منصات الدفاع الجوي التابعة للغزو التركي والتي تم استهدافها من قبل القوات المسلحة العربية الليبية".

وتوقفت حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي بشكل متكرر في العاصمة الليبية طرابلس، بعد تعرض القاعدة العسكرية فيه لقصف بشكل مستمر ودائم من قبل قوات الجيش الوطني الليبي بواسطة المدفعية الثقيلة والصواريخ.

في سياق متصل، أعلنت أدارة مطار معيتيقة توقف حركة الملاحة الجوية وأخلاء المطار من المسافرين والعاملين به.

وأكدت إدارة مطار معيتيقة الدولي، في بيان صحفي على صفحته الرسمية فيسبوك، على "إخلاء مطار معيتيقة الدولي من المسافرين والعاملين وتوقف الملاحة الجوية منذ قليل".

هذا وقد أعلن الجيش الوطني الليبي الأحد الماضي، سيطرة قواته على منطقة العزيزية الواقعة جنوب العاصمة طرابلس بشكل كامل، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع المليشيات المسلّحة التابعة لميليشيا الوفاق، وسط توقعات بتصعيد عسكري في الأيام المقبلة، بشكل يناقض مساعي الأمم المتحدة المحافظة على استمرار الهدنة ومحاولة تعزيزها وتثبيتها.