قطر تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد

وأشارت الوزارة في بيان لها، بحسب الحساب الرسمي لوكالة الأنباء القطرية "قنا": "الحالة تعود لمواطن من الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير الماضي، ليصل بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى ثمان حالات حتى الآن".

وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس /كورونا/ (كوفيد - 19) في دولة قطر، تعود لمواطن من الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير الماضي، ليصل بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى ثمان حالات حتى الآن. #قنا pic.twitter.com/kzccZKn6vz — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 3, 2020

​وتابعت الوزارة "تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة".

وأكدت على أن المريض لم يخالط أفراد المجتمع منذ وصوله، وأن مؤشرات تفشي المرض في دولة قطر لا تزال منخفضة للغاية".

وزارة الصحة العامة تفيد بأنه تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة، مؤكدة أن المريض لم يخالط أفراد المجتمع منذ وصوله، وأن مؤشرات تفشي المرض في دولة قطر لا تزال منخفضة للغاية. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 3, 2020

​وأمر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، يوم الأربعاء الماضي، بإجلاء مواطني قطر والكويت المتواجدين حاليا في إيران، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران.

كما أجرى أمیر قطر اتصالا هاتفيا بالرئیس الإيراني حسن روحاني، معربا عن "أمله بصحة جمیع المواطنین الإیرانیین"، وأعلن عن "تضامن قطر حكومة وشعبا مع حکومة وشعب إیران الشقیقة لمواجهة فیروس کورونا"، وقال: "نثق بأن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تقدر أن تسیطر علی هذا الفیروس نظرا إلی القدرات والإمكانیات وتخصص الأطباء و مدراء قطاع الصحة".